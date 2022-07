Politiet meldte natt til mandag om brannutrykning til en garasje i Andøy. Beboere i tilknytning til garasjen evakuerte seg selv og det er ikke melding om personskade.

Like etterpå kom det melding om at brannen var slukket og at brannvesenet bedrev etterslokking.

Politiet etterforsker for å finne brannårsaken.