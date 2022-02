Det skriver Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland kommune, i en pressemelding torsdag formiddag.

– Det er mye villsmitte og det er en god stund siden vi klarte å spore smitten. Dermed er smittesporing slik vi kjenner den fra tidligere opphørt, skriver hun.

Kommuneoverlegen skriver at forholdsmessigheten i ressursbruken og det store sykefraværet gjør at kommunen har omdisponert ressurser.

– Vi øker åpningstiden og tilgjengeligheten på koronatelefonen på dagtid i stedet for å bruke personell på kveldstid og helg. De som er smittet vil ikke lengre bli kontaktet av smittevernteamet vårt.

– Må bruke sunn fornuft

Røkenes ber innbyggere som har spørsmål eller lignende om å kontakte koronatelefonen når den er åpen. Hvis det er behov for legetilsyn, må fastlege eller legevakt kontaktes.

– Jeg vil gjenta det som helseministeren sa, nemlig at vi nå må bruke sunn fornuft, skriver hun og kommer med følgende oppfordringer:

Hold deg hjemme hvis du er syk og ta en test. Hvis den er positiv så registrerer du den via kommunens hjemmeside. Hvis du trenger hjelp til å registrere den så ringer du Koronatelefonen i åpningstiden.

Hvis du ikke kan holde en meters avstand i det offentlige rom så bruk munnbind.

Hold deg oppdatert på reglene om isolasjon og testing på helsenorge.no. Hvis du trenger hjelp til å forstå reglene kan du ringe Koronatelefonen i åpningstiden.

Testing av barn skal ikke gjennomføres hvis barnet gjør motstand, det vil si hvis det innebærer tvang og dermed kan oppleves traumatisk for barnet.

Avslutningsvis ber hun innbyggerne i Sortland om å være klar over at kommunens helsepersonell på teststasjonen kan avslå å ta PCR-tester av barn hvis de føler at det ikke er etisk forsvarlig.