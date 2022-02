Fiskeridirektoratet satser på mer kontroll for å oppfylle mål om bærekraft.

Fiskeridirektoratet har satt sammen flere lag med inspektører som vil ha utvidet arbeidstid i vinter.

I tillegg skal direktoratets to kontrollfartøy være i sving for å utføre redskapskontroller, håndheve reguleringene for fisket og bistå inspektørene som utfører kontroll ved landing av fisk og mottakskontroller.

– Et korrekt registrert ressursuttak der rett art, vekt og størrelse blir oppgitt på seddel, er svært viktig. Gjennom økt kontrollinnsats skal Fiskeridirektoratet i så måte bidra til å oppfylle målet om ei bærekraftig forvaltning av fellesskapets ressurser, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding onsdag, gjengitt på Fiskeribladet.

Inspektører fra Nordland, og Troms og Finnmark vil følge med både på fiskefeltet og ved mottaksanlegg.

For å få gjennomført en så effektiv kontroll som mulig er det utformet en egen feltavtale mellom Fiskeridirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene.

Feltavtalen regulerer arbeidstiden på en slik måte at det skal være uforutsigbart når inspektørene vil kontrollere landing og mottak av fisk, opplyser direktoratet i meldingen ifølge fiskeriavisa.

– Kort sagt vil vi dermed kunne utføre kontroll hvor som helst når som helst, sier Bakke-Jensen.