Varsom.no skriver søndag morgen at farevarselet som var meldt om lyn er nedgradert. Det er nå på nivå 1.

Det er fortsatt ventet at det kan komme mye lyn, ifølge varselet, men faregraden er nedjustert.

Farevarselet om vind er fortsatt moderat søndag, mens farevarselet om snøskred fortsatt er betydelig.

Mens store deler av Nordland lørdag ettermiddag fikk oppgradert sitt farevarsel om snøskred til stor faregrad, er farevarselet om betydelig fare videreført for Vesterålen.

Det advares både om flakskred over 500 meter og løssnøskred under 500 meter (moderat faregrad).

Dette skriver Varsom.no i farevarselet lørdag ettermiddag.

«Nysnø kombinert med kraftig vind har ført til dannelsen av fokksnøflak i høyden. Disse flakene kan ligge over svake lag av kantkorn eller overflaterim og naturlig utløste skred kan forekomme. Snøskred vil være svært lett å løse ut for en person, selv på avstand. Faren er størst i bratt terreng som ligger i le for vestavind. Under mildværsgrensen er det risiko for at våte løssnøskred kan løsne spontant. Mest utsatte områder er der det kommer mest regn.»

Kartet viser også betydelig faregrad for snøskred mandag. Dette varselet vil bli oppdatert søndag ettermiddag.