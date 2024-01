Tirsdag kveld ble 71 strømabonnenter på Andenes fri for strøm.

Det melder Bladet Vesterålen.

Terje Heggelund Andreassen, nettsjef i Noranett Andøy, sier til avisen at montørene har jobbet hele natten for å få fikset problemet, som var at en trafo hadde røket.

Onsdag morgen har alle fått strømmen tilbake.