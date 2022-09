Natt til fredag ble en bilist i 40-årene stoppet av politiet på Grytting, og det viste seg at det var flere mangler hos trafikanten som gjorde at mannen ble anmeldt.

Ifølge operasjonssentralen til politiet var mannen for det første ikke edru. Da han skulle presentere førerkortet sitt ble det klart at han ikke hadde dette, og ved en nærmere sjekk av kjøretøyet åpenbarte det seg på toppen av det hele at det var påsatt falske skilter på bilen.

– Bevissikring gjort og det anmeldes, sier politiet på twitter.