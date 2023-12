Analytikere i DNB-systemet venter lavere boligpriser når Eiendom Norge presenterer tallene for november til uka.

– Boligprisene har gått jevnt nedover i høst, og nå har veksten i første halvår blitt spist opp. Det betyr at vi mest sannsynlig ender opp med nullvekst for året som helhet, sier Renate Sørestrand-Hansen, administrerende direktør i DNB Eiendom i en artikkel fra DNB.

Det selges riktignok mange boliger for tiden, men samtidig blir det lagt ut svært mange boliger for salg. Derfor ligger antall usolgte boliger fortsatt på et rekordhøyt nivå.

Eiendom Norge legger fram sin månedsstatistikk for boligmarkedet torsdag klokka 11. Boligprisene skal ned hvis de følger normalutviklingen for november, men dyrtid og renteøkninger har trolig bidratt til å forsterke en ellers sesongbasert nedgang.

DNB Eiendom venter et prisfall i november på 2 prosent før det justeres for sesongvariasjoner.