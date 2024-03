Bane Nor var klar over feilen som ledet til avsporing for et malmtog på 8500 tonn på Ofotbanen i 2023.

– Bane Nor hadde i lengre tid vært kjent med at det befant seg en sporfeil på grunn av dårlige grunnforhold i avsporingsområdet, skriver Statens Havarikommisjon i sin rapport.

Den daglige lederen i det svenske gruveselskapets avdeling i Norge, Marit Waleniussen, sier til statskanalen at de forholder seg til Bane Nor som en tilrettelegger på banen.

Bane Nor erkjenner at de skulle gjort mer ettersom de var klar over sporfeilen, sier regiondirektør for Bane Nor, Thor Brækkan, til NRK.