Det var Fremover som meldte dette lørdag kveld.

Da hadde Ofotbanen bare vært åpen en kort stund siden forrige avsporing.

Denne gangen sporet et malmtog av i Vassijaure. Det er samme sted som avsporingen i desember som førte til stans i over to måneder.

Tirsdag morgen denne uken åpnet Ofotbanen endelig igjen etter den lange stengingen, men allerede samme kveld skjedde det en ny avsporing som førte til stans frem til onsdag.

Fremover skriver at det denne gangen var et tomt tog på vei fra Narvik til Kiruna som sporet av. Det er ingen personskader.

Bane NOR opplyser til avisen at kontaktledningen er revet ned og at all togtrafikk er stanset av den grunn.