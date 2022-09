Regjeringen foreslår å øke strømstøtten til idrett og frivillighet til 90 prosent over 70 øre per kWt i perioden oktober til desember.

Dagens strømstøtteordning til idretten og frivilligheten åpner for å dekke 80 prosent av utgiftene som overstiger 70 øre per kWt. Norges idrettsforbund hadde bedt om å få dekket 90 prosent av alt over 50 øre per kWt.

– Økningen er særlig etterspurt av Norges idrettsforbund, men den kommer hele frivilligheten til gode. Vinteren kommer til å bli tøff for alle, men med dette får idretten og frivilligheten en ekstra drahjelp, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen om økningen i betingelsene som ble formidlet sent fredag ettermiddag.

Det skjedde etter at både idrettspresident Berit Kjøll og opposisjonen på Stortinget hadde gått hardt ut mot signalene fra regjeringen tidligere fredag.

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet og ser behovet for å forbedre kompensasjonsordningen til 90 prosent over 70 øre per kWt. Vi vil fortsatt jobbe for å inkludere gass i ordningen, da dette berører cirka 130 anlegg som står helt uten kompensasjon per i dag, sier Køll i en kommentar til NTB.

– Vi håper at denne ordningen vil være tilstrekkelig for å møte strømkrisen over tid.

Først ble det i pressemeldingen fra regjeringen meldt at ordningen blir fra september 2022 til mars 2023, men det ble senere korrigert. Støtten gjelder oktober til desember 2022.

Utsettelse

En rekke aktører i idretten og frivilligheten har den siste tiden gitt klart uttrykk for at de ikke har penger tilgjengelig til å betale strømregningene. Det har blant annet sammenheng med at strømstøtten fra myndighetene blir utbetalt etter at regningene har forfalt.

Tidligere fredag opplyste Trettebergstuen til NTB at idretten raskere skal få penger som skal brukes til å betale strømregningen. Samtidig kom en oppfordring til strømselskapene om å bi betalingsutsettelser for frivilligheten og idretten til de har fått utbetalt strømstøtten.

– For det første ber vi strømselskapene om å gi betalingsutsettelser for frivilligheten og idretten til de har fått utbetalt strømstøtten. For det andre sikrer vi raskere utbetaling av strømstøtten for de som ikke har mulighet til å legge ut selv eller får utsettelse, sa Trettebergstuen.

De som har søkt strømstøtte for forrige periode, kan vente pengene på konto ganske raskt.

– Lotteri- og stiftelsestilsynet kommer til å betale ut mesteparten av strømstøtten for forrige periode allerede i neste uke, to uker etter søknadsfrist. Arbeidet med å få disse pengene raskt ut er høyt prioritert, sa Trettebergstuen.

Etterlyste mer

Idrettspresident Berit Kjøll er glad for at pengene fra dagens ordning vil bli utbetalt raskere, men etterlyste mer.

– Det er vel og bra at man finner raske løsninger på likviditetskrisen som mange klubber nå står i, men det hjelper jo ikke når nettoutgiften på strømregningene er så skyhøye at klubbene ikke er i stand til å betale dem. Klubbkassen er tom, sa Kjøll i en uttalelse til NTB gitt før regjeringen forbedret støtten.

– Da ordningen ble innført i vinter, var strømprisene på et langt lavere nivå enn nå. Det betyr at nettokostnaden for idrettslagenes strøm- og gassutgifter har blitt vesentlig høyere, selv med samme støtteordning. For idrettslag som eier egne anlegg, har nettokostnadene mangedoblet seg fra i vinter. Derfor må dagens støtteordning forbedres betydelig, og det haster, la hun til.