Sortland kommune har fått to søkere til stillingen som eiendomsforvalter. Begge, én mann og én kvinne, har fått innvilget unntak fra offentlighet.

Av stillingsannonsen fremgår det at jobben blant annet innebærer å ha hovedansvar for problemstillinger knyttet til kommunens eiendommer, administrere utleie av kommunale bygg, og ivareta kommunens over 400 ulike eiendommer på over 24.000 dekar.

Søknadsfristen var 19. november.