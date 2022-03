Det melder Bladet Vesterålen.

Ellingsen-familien har i flere generasjoner drevet handel og forretning i Sortland og omegn, og vært viktig for Sortland som kommune og handelssted. Det har også Georg A. Ellingsen vært, blant annet gjennom selskapene Georg A. Ellingsen AS, Ellingsen Eiendomsdrift AS, Skibsgården AS og Frydenlund Strand III AS, for å nevne noen.

Ellingsen var også svært involvert i Kvitbrygga og Rødbrygga i Sortland sentrum, og oppbyggingen av Kvitbrygga etter brannen i 2015.

Ifølge Bladet Vesterålen gikk Ellingsen bort på Gran Canaria 15. mars, etter et illebefinnende.