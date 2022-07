EU gir 273 millioner kroner til et nytt klimaprosjekt som skal se på hvordan lokalsamfunn kan bli bedre rustet mot klimaendringer. Vesterålen er et av 12 steder i Europa der det skal forskes.

Det melder NRK Nordland.

Ifølge statskanalen er prosjektet, som skal ledes av Sintef, et av de største prosjektene noensinne som en norsk aktør har ledet i EU. Gjennom forskningen skal de se på klimaendringenes effekt i Europa og gjøre dem enklere å forklare til styresmaktene.

– Vi vil gjøre dem i stand til å ta bedre beslutninger, sier Odd Are Svendsen, forskningssjef i Sintef, til NRK Nordland.

Årsaken til at Vesterålen er plukket ut som en av de 12 regionene i Europa, er at man allerede har startet å se på hva klimaendringene vil kunne si for lokalsamfunnet. Det ved GaiaVesterålen sin modell, som VOL har omtalt tidligere.

– Det er helt ellevilt, sier Ane Høyem, prosjektleder i GaiaVesterålen, til NRK Nordland.

Ifølge statskanalen skal prosjektet starte i januar til neste år, og resultere i 100 konkrete tiltak for hvordan lokalsamfunnet kan tilpasse seg klimaendringene.