Det fremkommer av en artikkel hos NTB, og av opplysninger som VG har hentet inn.

Blant avgangene som er kansellert, er avganger mellom Evenes og Tromsø.

Som følge av flyteknikerstreiken kunngjorde Widerøe at de ville sette de aller fleste av flyene på bakken i helgen. Kun noen få avganger fra Bergen og Tromsø skulle opprettholdes.

9.05-avgangen mellom Tromsø og Stokmarknes er også på listen, det samme er avgangen mellom Stokmarknes og Bodø klokken 9.25.

Bodø - Stokmarknes klokken 10.50 er også rammet, det samme er Andenes - Bodø klokken 11.00 og Stokmarknes - Bodø 11.40.

Til NTB har kommunikasjonssjef Catharina Solli uttalt dette:

– Vi prøver så godt det lar seg gjøre å gjennomføre flygninger både mellom strekninger som for eksempel Bergen og Tromsø, men også utenlandsflygninger.

NTB melder at SAS har innstilt 17 avganger, men at selskapet opplyser at dette ikke skyldes streiken.