Det melder NRK.

– Vi har fått satt oss inn i vedtaket. Det som er viktig for mine klienter og meg å løfte frem er at vi har ment at nemnda for studentsaker ikke har rettslig grunnlag for å behandle saken.

Det sier Kjerkols advokat Marianne Klausen til NRK.

Klausen mener i korte trekk at minst én av to faktorer må være til stede for å kunne annullere masteroppgaven:

Universitetet må mene at sensurvedtaket fra 2021 er ugyldig

Det må ha fremkommet nye og relevante opplysninger i saken

– Universitetet har ikke opplyst at det har tilkommet nye opplysninger som ikke var kjent for sensorene da sensur ble gitt i 2021. De har heller ikke hevdet at beslutningen om å gi dem sensur i 2021 er ugyldig av andre grunner, sier Klausen.

Vedtaket fra nemnda for studentsaker ved Nord universitet kan klages på, og det vurderes hvorvidt Kjerkol skal klage på anulleringen av maseroppgaven.

– Det er tre ukers klagefrist og to studenter som er involvert. Vi skal sammen bruke de nærmeste dagene på å vurdere dette, sier advokaten til NRK.