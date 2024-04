Varsom skriver at det er lett å løse ut skred der det har lagt seg fokksnøflak, og ber folk være oppmerksom på fare for utglidning i bratt terreng med hard snøoverflate.

Videre skriver Varsom at skiftende vindretning onsdag gjør at det kan finnes ustabil fokksnø i alle himmelretninger. Utsatte terreng er bak rygger og i heng som har vært i le for vinden. - Noen steder er det gamle snødekket svært hardt og glatt, eventuelt med litt løsere snø over. I de områdene er det liten skredfare, men husk at det er fare for utglidning.