Utrykningspolitiet er nedslått over fartskontrollen på E10 i Narvik under påskeutfarten. Nærmere hundre ble tatt for å kjøre for fort.

– UP har i dag hatt fokus på trafikk i påskeutfarten. Kontrollen på E10 mellom Bjerkvik og Veggfjellet ga et nedslående resultat. 90 førere ble ilagt forenklede forelegg for fartsovertredelser, skriver politiet.

I tillegg blir en fører anmeldt for å ha kjørt for fort fordi han valgte å ikke vedta forenklet forelegg på stedet.