Bø kommune har i mange år vært ansvarlig for koordinatoren for vannområde Vesterålen, på vegne av vesterålskommunene og Lødingen. Det skriver de i et brev sendt til kommunene i regionen.

– Dette er en 50%-stilling som Bø kommune har leid inn ressurs til å dekke, samme person som er koordinator for vannområde Lofoten, skriver de.

Fra 2021 har Nordland fylkeskommune kun dekket halvparten av denne ressursen, beregnet til 200.000 kroner i året, og kommunene selv må dermed dekke den andre halvparten selv.

Bø kommune sender snart faktura til kommunene for perioden 2021-2022, skriver de i brevet. Hvor mye hver enkelt kommune må betale avhenger av hvor mange innbyggere de har.

Årsaken til at faktureringa kommer sent er at kommunens regnskap for 2022 nettopp er vedtatt av kommunestyret.