– Vi gratulerer Sortland kommune som er blitt valgt ut som GNIST-kommune for 2022 av blant andre Design og arkitektur Norge (DOGA) og Nordic Edge, sier Linda Helen Haukland, fylkesråd for plan og næring.

Fylkesråden bidrar med 200.000 kroner for å realisere prosjektet.

Dette er GNIST Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy for å ta tak i sine spesifikke utfordringer, og snu disse til muligheter med konkrete løsninger sammen med innbyggere og næringsliv. Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner. Gnist er et verktøy for å fremme implementering av målbildene og prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Målet er både å skape nye arbeidsplasser og steder folk ønsker å bo og besøke i hele landet. Gnist-programmet skal komplettere, forsterke og realisere eksisterende initiativ og planer i kommunene, men også iverksette nye utviklingsprosjekter – med utgangspunkt i lokale behov, fortrinn og premisser. En sentral del av Gnist-programmet er også kunnskaps- og erfaringsutveksling innen innovativ steds- og næringsutvikling på tvers av kommuner og regioner.

Linda Helen Haukland, fylkesråd for plan og næring. Foto: Innsendt

I en pressemelding sier hun at Sortland har gjort mye bra, spesielt rettet mot barn og unge, samt at de har vært aktive med utvikling av tettstedspakker for sentrum.

– Når nå kommune, privat næringsliv og innbyggere går sammen om å skape et attraktivt sentrum, vil vi uttrykke vår støtte gjennom å dekke deltakeravgiften i GNIST-programmet, sier Haukland.

Hun legger til at de nye innovative samarbeidsmodellene som GNIST bidrar med vil gi en sterkere felles forståelse og mer samskaping i kommunen.

– Det er svært positivt også i et regionalt perspektiv, sier fylkesråden.

Vil være en smart by

Dette er utfordringen som Sortland har spilt inn og som de, sammen med berørte parter og lokale entreprenører, ønsker å løse:

«Sortland kommune har, gjennom samskaping, som mål å styrke Sortland som et attraktivt, bærekraftig og tilpasningsdyktig regionsenter. Sortland skal være en smart by som setter innbyggerne i sentrum og bygger på stedets fortrinn og vår felles identitet.»

Drahjelp

Karl-Erling Nordlund, ordfører i Sortland (Sp) sier i pressemeldingen at det skjer mye positivt i Sortland, og at det er mange planer for forskjellige områder som griper inn i hverandre med et kompakt sentrum.

– Gjennom koordinert målsetting og realisering for ulike tiltak vil en oppnå forsterkede synergieffekter utover det hvert enkelt prosjekt vil kunne gi. Samskaping mellom næringsliv, innbyggere og kommune vil være et velegnet verktøy for at Sortland skal videreutvikles, sier han.

Ordfører i Sortland Karl-Erling Nordlund (Sp). Foto: Arkiv/Marius Birkeland

Nordlund mener at kommunen vil få drahjelp gjennom GNIST med prosessen med å få flere parter til i fellesskap å bevege seg fra plan til handling.

– Sortland kommune setter stor pris på å være årets GNIST-kommune i Nordland. Tusen takk til Nordland fylkeskommune som har finansiert vår deltagelse i GNIST-programmet. Vi håper vår erfaring kan komme til nytte i resten av Nordland, sier ordføreren.

Både Nordlund og Haukland løfter frem at dette vil gi synlighet nasjonalt og internasjonalt, samt fremme kommunen som en spennende samarbeidspartner for innovasjon og nyskping.

