En ny forsvarsminister kan være på plass allerede til uka, får NTB opplyst. Det ligger an til at en etablert Senterpartiet-politiker får posten.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) varslet lørdag at han vil gå av som statsråd etter at han i VG beklaget og bekreftet et forhold til en ung kvinne på 2000-tallet.

Det betyr at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må finne en ny forsvarsminister midt i en av de mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonene Europa har vært i på lenge.

Arbeidet med å finne en ny forsvarsminister skal allerede være i gang. Regjeringens ønske er å finne en ny minister som kan gå rett inn i jobben, altså ikke at det først skal bli en settestatsråd, får NTB opplyst av kilder i regjeringen.

Vil skje raskt

Det er et sterkt ønske i regjeringen om å få på plass en ny statsråd så fort som mulig. Det er ikke usannsynlig at det kan skje allerede til uka.

Det er imidlertid en utnevnelse som må gjøres i statsråd på Slottet, og det tas forbehold om at man må få folk inn til Oslo for å få gjennomført et ekstraordinært statsråd, noe som kan bli utfordrende da flere er på påskeferie.

Den spente sikkerhetssituasjonen i Europa gjør at det er nødvendig å få en ny forsvarsminister på plass raskt.

En kilde påpeker imidlertid at det er viktig å finne en person som kan gå rett inn i jobben og være operativ med en gang, og at regjeringen derfor heller vil vente en dag ekstra for å være sikker på at de har funnet rett person.

Rokade eller profilert Sp-er

Det er naturlig at Senterpartiet beholder Forsvarsdepartementet, får NTB opplyst. Forsvar og beredskap er ett av de viktigste områdene for partiet, og det anses som en selvfølge i Sp at de beholder departementet.

Det ligger an til at det blir en etablert politiker som får posten. Det betyr at det enten blir en statsrådrokade der en annen statsråd overtar som forsvarsminister eller at en profilert Senterpartiet-politiker med god erfaring tar over.

Personen det blir, vil måtte gå gjennom en grundig gransking. Statsministeren har allerede varslet at rutinene rundt vektingen av aktuelle statsråder må gjennomgås. Støre sa at Enoksen hadde tilbakeholdt informasjon i vektingen i fjor høst. Enoksen har ikke ønsket å kommentere dette.

Enoksen fortsetter formelt som forsvarsminister fram til en erstatter er på plass, men NTB får opplyst at han trolig ikke vil være så synlig i offentligheten.

– Jeg vil beklage til de jeg har såret. Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, skrev Enoksen i en epost til NTB da han lørdag varslet sin avgang.