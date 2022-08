Det skal ha vært amper stemning i et privathus i Øksnes i løpet av natta. Politiet var på stedet for å roe gemyttene, melder operasjonssentralen.

I Sortland sentrum skal det ha oppstått en krangel. Her meklet politiet med de to partene, og sørget for at de gikk hver til sitt.

Politiet var dessuten innom en fest på Sortland for å få dempet lydnivået, etter å ha mottatt klage fra naboer som var lei av feststøy.

Operasjonssentralen informerer at ingen av disse episodene har medført anmeldelse, og rapporterer ellers om ei rolig natt i regionen.