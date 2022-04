I dag kan du utfordre hyttenaboen til påskequiz for siste gang i år. Kan dere svaret på dagens spørsmål?

1. Helene Olafsen har markert seg som TV-profil etter hun ga seg som idrettsutøver. Hvilken idrett var det hun var blant verdens beste gjennom flere år?

2. Hvilket jubileum feiret stavbrekket til Oddvar Brå under VM i Oslo nylig? Var det 30, 40 eller 50 år?

3. Politiske ledere for to land i strid møttes første gang på 50 år 13. juni 2000. Hvilke to naboer var det da som møttes?

4. Burj Khalifa er verdens høyeste bygning. I hvilken by og land ligger denne bygningen?

5. Hvor høy er Burj Khalifa? 679 meter, 747 meter, 828 meter, eller 876 meter.

Hvilken idrett var denne kjendisen helt i verdenstoppen? Foto: Espen Solli / TV 2 Espen Solli/NTB

6. Hvilken musikksjanger er det Reba McEntire i første rekke er kjent for?

7. Fra hvilket land kommer det legendariske bandet AC/DC?

8. Hvilken berømt musiker sto bak karakteren Ziggy Stardust?

9. Hvilken norsk by ligger høyest over havet? Er det Røros, Hamar, Rjukan eller Kongsberg?

10. I 2010 kom det en film om en kjent barne-TV-figur som går i vannet. Hvilken figur?

11. Hva het den satiriske rølpetegneserien som kom ut fra 1986-2002, der en blant annet traff på «Helliter`n og Halvliter`n» og Dølle Døck?

12. I hvilken av nåtidens tegneserier dukker av og til figurene Harold og Selma opp som venner av hovedpersonen og hans kone?

Svar: 1. Snøbrett/snøbrettcross, 2. 40 år (25. februar 1982), 3. Nord-Korea og Sør-Korea, 4. Dubai i De forente arabiske emirater, 5. 828 meter (kilde Wikipedia), 6. Country, 7. Australia, 8. David Bowie, 9. Røros, 10. Pelle Politibil, 11. Pyton, 12. Pondus.