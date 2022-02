Prosentvis er det nå over 92 prosent av befolkningen som har fått 1. dose vaksine, og over 85 prosent som har fått to doser. Det vil fortsatt være mulig å vaksinere seg på Apotek 1 på Stokmarknes på hverdager. Dette skriver Hadsel kommune i en pressemelding.

De siste to ukene har det vært registrert 160 nye smittede i kommunen. I den forbindelse understreker kommunelege Ingebjørn Bleidvin at det er forståelig at noen synes det er uvant at tiltakene er borte i en periode, samtidig som det er mye smitte.

– Grunnen til at de kan fjernes er at så mange er vaksinert. I tillegg er ikke korona lenger farlig for de aller, aller fleste. I stor grad er vi tilbake til at «er du syk, hold deg hjemme og er du frisk kan du gå på jobb» Vi må venne oss til å tenke på korona mer slik vi tenker om influensa, sier Bleidvin i pressemeldingen.

Han peker på at det ikke lenger er nødvendig å holde seg hjemme fordi en du bor med er smittet.

– Det er viktig å unngå unødvendig fravær fra skole og arbeidsliv nå som vi skal tilbake til en i hovedsak normal hverdag. Derfor er det viktig å huske at det ikke er noen spesielle regler knyttet til covid-sykdom nå. Vi må ta personlig ansvar slik vi var vant med å gjøre i alle år før pandemien. Det er jeg trygg på at befolkningen vil klare helt fint, sier Bleidvin.