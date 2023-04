Alpinklubben har nådd målet: – Det er HELT vilt!

Vel 14 dager etter at Spleisen for ny heis og tråkkemaskin ble igangsatt, har Sortland Alpinklubb nådd det budsjetterte delmålet om nesten 2 millioner kroner fra private og næringsliv. I tillegg har de mottatt gratis maskin-, grave- og snekkerarbeid for 263.000 kroner.