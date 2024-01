– På grunn av redusert bemanning ved legekontoret blir telefontiden mellom klokken 13:00 og 14:00 stengt i dag 24. januar, melder Bø kommune på sin Facebook-side.

De opplyser samtidig om at legekontoret for tiden har redusert bemanning og stor pågang på tjenester. Dette gjør at det blir lengre ventetid på telefon, timer og reseptbestillinger.