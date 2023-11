Hundrevis av aksjonister som kjemper for å bevare sykehus over hele landet, gikk tirsdag kveld i fakkeltog rundt Stortinget.

Representanter for helsepersonell, pasientforeninger og sykehusaksjoner ber Stortinget stoppe byggeprosjekter i Oslo i statsbudsjettet for 2024.

Flere steder er mange bekymret over helsevesenet og sykehusenes fremtid. Nye sykehusprosjekt i Oslo skaper blant annet frykt for at pengebruken vil gå utover helsevesenet i resten av landet.