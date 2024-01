Svenn Are Jenssen fra Bodø har fått beskjed om at han ikke er med i det nye Helse Nord-styret, skriver NRK Nordland.

– Jeg fikk en telefon fra departementet i går kveld. Jeg ba ikke om noen begrunnelse sier Jensen til NRK.

Jenssen har vært styremedlem i Helse Nord siden 2015, og han ønska sjøl å fortsette.

Han sier det er eierens rett å velge et nytt styre, og vil foreløpig ikke kommentere dette ytterligere.

I styremøtet sist tirsdag var Jenssen en av dem som tydeligst snakka mot å se den helhetlige planen ut på høring. Han kom også med et forslag om å bare sende deler av planen ut på høring, et forslag det ikke ble votert over.

Administrerende direktør Marit Lind trakk saka mot slutten av møtet, og det blir det nye styret som skal ta omstillingsarbeidet i havn.

Det er knytta stor spenning til hvem som skal sitte i det nye Helse Nord-styret, som blir utnevnt av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i morgen, tirsdag.