– Tryg-bøyen er en del av vårt samfunnsoppdrag og DNA og et ikon langs Norgeskysten. Det er derfor helt naturlig at vi i jubileumsåret bruker ekstra midler til å produsere et rekordhøyt antall nye livbøyer som skal bidra til mer trygghet langs sjø og vann over hele Norge, sier Espen Opedal, Norgessjef i Tryg Forsikring.

I fjor druknet 75 mennesker i Norge, mens hittil i år er 21 personer omkommet i drukningsulykker. Siden januar 2020 har 184 mennesker druknet her i landet.

53000 livbøyer siden 1952

Den første livbøyen ble utplassert i Salhus utenfor Bergen i 1952, og siden har det blitt satt ut over 53000 livbøyer over hele Norge, ved sjø, elver og vann der folk ferdes. Hvert år sendes det ut vel 2500 nye livbøyer, og hver bøye har sin egen fadder som passer på at de er klare til bruk.

– At livbøyen fyller 70 år er en milepæl som vi kommer til å markere gjennom hele året, sier Opedal.