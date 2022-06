Drivstoff kan komme til å koste opp mot 30 kroner per liter i sommer.

Men de høye drivstoffprisene går ikke bare ut over bilistene. Rekefiskere forteller at de snart ikke har råd til å dra på havet, skriver NRK Nordland. De kan ikke øke prisene på rekene de selger, og er bekymra for at folk velger bort reker, når mye annet blir dyrere.

– Man kjenner jo kronene som ruller ut, og det er en bekymring for alle oss som driver med dette, sier Iselin Merita Falch (30) til NRK.

Hun er én av rekefiskerne som frykter at hun ikke vil ha råd til å dra ut for å fiske, og håper regjeringa kan lette på avgiftene til næringer som sliter.

– Akkurat nå øker drivstoffprisene for hver dag. Hvis dette skal gå rundt, er de nødt til å gjøre noe med det, sier hun til NRK.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ikke kutte i drivstoffavgiftene, mens Fremskrittspartiet (Frp)vil ha avgiftene ned.

– Det er landeveisrøveri, sa Frp-leder Sylvi Listhaug om drivstoffprisene, da hun var på besøk i Stokmarknes tidligere denne uka.

– Jeg tror folk føler at pengene renner ut av lommeboka. Alle blir fattigere, bortsett fra staten som håver inn på moms, olje og strøm, sa Listhaug.

Men Per Magnus Nysveen, analysesjef i Rystad Energy, mener kutt i avgiftene kan føre til enda høyere priser på sikt, melder NRK.