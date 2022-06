Tirsdag ettermiddag fikk politiet utfordringer med to menn i Sortland sentrum.

Like før kl. 18:00 tirsdag meldte politiet at to menn er bortvist fra Sortland sentrum grunnet ufin oppførsel. De skal ha spilt fotball mot biler og butikkvinduer. Det er ikke meldt om skader på biler eller vindu, melder politiet.

Kl. 18:45 meldte politiet at personene ikke har etterkommet bortvisningen og fremdeles er ufin i oppførselen. De innbringes.