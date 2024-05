– Det kommer ikke nødvendigvis så mye nedbør, men det kan komme litt regn og yr fra skyene, sier vakthavende meteorolog, Marek Ratajczak, om fredagens vær.

Selv om fredagen har startet greit, vil det skye til i løpet av dagen:

– Det er vel fortsatt greie forhold nå, men det skal bli mer og mer skyet. Det kan muligens bli litt tåke og tåkeskyer, så det vil bli veldig grått senere på dagen, fortsetter han.

– Kan få litt nattefrost

Lørdagen vil i likhet med fredag preges av skyet vær frem til kvelden.

– Natt til søndag går vi fra nordvest til mer nordøstlig vind. Det ser ut som vinden tar tak i alle tåkeskyene og jager de ut i havet i løpet av dagen, sier Ratajczak, og fortsetter:

– Søndag ser veldig solfylt ut, men med mye vind. Det kan komme opp i liten kuling på utsatte steder, og det kan bli surt. Om du har en levegg på søndag kan det være veldig fint.

Fredagen starter med opp mot ti grader, men på grunn av skyene som kommer vil temperaturene synke ned mot seks og fem grader.

– På søndag kan man fort få litt nattefrost om det klarner opp, så det er ikke helt tiden for å legge seg på stranden enda, forteller Ratajczak.

– Fortsatt ganske kjølig

Selv om det er litt tidlig å si for sikkert, forteller meteorologen at starten på neste uke ligger an til å bli en fortsettelse av søndagsværet.

– Det kommer muligens en front med regn fra sørvest i midten av uken. Da ser det ut som det blir mer grått igjen. Starten av uken ser ut som den blir ganske fin med mye sol, men det vil fortsatt være ganske kjølig, sier Ratajczak.

Selv om det kan komme noe nedbør, er det ikke de helt store mengdene.

Ratajczak minner derfor om gress- og lyngbrannfare:

– Det har vært tørt og det blir ikke mye nedbør helt enda. Det er derfor ikke tiden for å grille ute i terrenget.