– Denne redningsskøyta kan møte utfordringer i maritime søk og redningsoppdrag langt til havs. Fartøyet er rustet for å bistå i store ulykker og masseevakueringer under svært krevende forhold, sier Herlofson.

Den nye topp moderne redningsskøyta blir et flytende beredskapssenter. Redningsselskapet har som mål at redningsskøyta driftes så bærekraftig som mulig, og ønsker å installere den med hybrid fremdrift. En slik løsning har aldri vært prøvet på et redningsfartøy av denne størrelsen i Norge.

Prislappen på redningsskøyta blir langt over tidligere leverte fartøy til Redningsselskapet. Det gjenstår å signere byggekontrakt med et verft. Totalkostnaden for Redningsselskapet for designutvikling, bygging og utrustning med nødvendig redningsteknisk utstyr er estimert til mellom 140-150 MNOK. Håpet er at redningsskøyta kan leveres innen utgangen av 2025.