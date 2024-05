Torset, som er fra Sortland, bekrefter at han er interessert:

– Det stemmer. Jeg har informert nominasjonskomiteen om at jeg stiller meg til rådighet for partiet, og er klar til å møte fast på Stortinget.

Torset har møtt på Stortinget en rekke ganger, og er ikke redd for utfordringen.

– Joda, jeg har møtt for Fagerås noen ganger, og blant annet fått gleden av å stå på talerstolen og konfrontere foregående helseminister med kaoset i Helse Nord, sier Torset i ei pressemelding.

– Det krever mye å representere befolkningen i Nordland på Stortinget, men det er fullstendig frivillig, så jeg synes ikke folkevalgte kan klage på noe som helst. Det handler om å ønske å stille opp for folk, og det ønsket sitter dypt i meg.

I en brytningstid

Torset mener hele landsdelen står i en brytningstid, og trenger politikere som snakker høyt om Nord-Norge.

– Helt ærlig, Nord-Norge har vært underprioritert og brukt som ressursbank for resten av landet i hundrevis av år. Jeg syns de fleste nord-norske politikere er for feige og forsiktige. Det er på tide at vår halvpart av landet får sin rettmessige andel av samferdselsmidlene, penger til utdanning, næringsutvikling, rekruttering og så videre.

– Folketallsutviklingen er et resultat av politiske prioriteringer, men alt for mange politikere slår ut med armene og fraskriver seg ansvaret. Det må de ikke få gjøre, for dette er Stortingets ansvar, avslutter Torset.