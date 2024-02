Over halvparten av velgerne mener Ingvild Kjerkol (Ap) må gå av som helseminister. Bare 18,8 prosent mener hun bør bli sittende.

Det kommer fram i en meningsmåling InFact har utført for Nettavisen. 20,4 prosent mener alle fakta må på bordet først, mens 6,6 prosent svarer vet ikke.

Spørsmålet som er stilt, er «mener du at Ingvild Kjerkol bør trekke seg som helseminister på grunn av tekstlikhetene i hennes masteroppgave?» 1023 personer er blitt spurt.

Nettavisen skriver at det er flertall for at Kjerkol må gå i alle partier. Hos regjeringsmakker Senterpartiet sier 52,1 prosent at hun må gå. I Arbeiderpartiet vil 35,7 prosent kaste Kjerkol, mens 35 prosent mener hun bør bli sittende.

Kjerkol har ikke svart på Nettavisens spørsmål. Hun har sagt at hun vil ha åpenhet om Nord universitets behandling av oppgaven hennes.