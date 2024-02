Onsdag ettermiddag har det vært et trafikkuhell på E10 ved Trøssemarka i E10.

Politiet i Troms opplyste klokken 13:04 at de rykket ut til melding om et trafikkuhell cirka 100 meter nord for Boltåskrysset.

Meldingen var at en personbil hadde kjørt i autovernet. Det var ikke meldt om personskader.

- Det er trafikale utfordringer på stedet. Politiet rykker ut fra Harstad så det tar den tiden det tar å komme seg ned dit. Oppdateres da vi har enhet på stedet.

Senere skrev politiet at de var fremme på stedet og dirigerte trafikken. Bilberger var da bestillt, men det var fortsatt usikkert når den ville være på plass.

Klokken 14:02 skrev politiet at det har vært fortalt om en del sørpe på veien da uhellet skjedde.

- Fører har mistet kontroll over bilen, fått sleng og gått i autovern på motsatt side av vegbanen, tatt en 360 grader piruett og blitt stående fast i autovern i eget kjørefelt. To utenlandske personer i bilen, begge er uskadd. Fører avhøres på stedet.