Fra en Kiwi-butikk i Oslo som forrige uke varslet sine kunder om mulig eggmangel. Foto: André Lorentsen / NTB

Rema 1000, Norgesgruppen og Coop jobber på spreng for å skaffe nok egg til påske. Men det er fortsatt en del utfordringer.

Norgesgruppen, som står bak matbutikker som Kiwi og Meny, sier at de fleste butikkene deres har nok egg til påske. Men at det er lokale variasjoner.

– Vi ser at det tidvis er utsolgt i en del butikker. Men vi får hele tiden egg inn, så det skal være mulig å få kjøpt egg, selv om man kanskje må velge en annen variant enn det man pleier, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen til NTB.

De siste dagene har Norge vært rammet av eggmangel, og flere butikker har gått tomme.

Med påsken rett rundt hjørnet, har mange vært bekymret for at stå uten egg til ferien.

– Nå inn mot påske gjør vi det vi kan for å sørge nok egg, og vi forsøker å styre mer egg til butikker vi vet har mye besøk rundt påske, sier Søyland.

Rema 1000: – Fyller på fortløpende

Kommunikasjonsleder Hege S. Rognlien i Rema 1000 forteller at de fortsatt har utfordringer med å forsyne butikkene sine med nok egg.

– Men vi fyller på fortløpende. Vi sørger for, så godt det lar seg gjøre, å ha en rettferdig fordeling slik at alle våre butikker har egg, sier hun.

Hun forteller at de også har kontakt med flere lokale leverandører i hele landet som kan supplere ytterligere.

Ingen garanti fra landbruksministeren

Eggproblemene ble også tema i Stortinget onsdag. Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) fortalte at han kom rett fra et møte med markedsregulator Nortura.

– På spørsmål fra meg om det blir nok egg til påske, så svarer Nortura ja, sa Pollestad i stortingssalen.

Men han kunne ikke gi noen garanti.

– Jeg kan ikke, når vi står her noen dager før påske, få høner til å legge flere egg, sier han.

Høns tar ikke påskeferie

Coop skriver at det er fare for tomme egghyller i påsken, men at de i utgangspunktet forholder seg til Norturas beskjed om at det blir nok egg.

– Vår hovedleverandør av egg leverer fortløpende til butikk, så det vil være egg tilgjengelig, men det kan nok dessverre også oppstå situasjoner der egg er utsolgt. Hønene tar heldigvis ikke påskeferie, og det vil derfor bli levert egg både i og etter påsken, opplyser seniorrådgiver Knut Lutnæs til NTB.

– Leverer som i fjor

Det er første gang på 15 år at det er underskudd på egg, ifølge Nortura. På møtet med landbruksministeren onsdag redegjorde det bondeeide selskapet for tiltak og for leveringssituasjonen.

– Vi sa til ham det samme som vi har sagt til mediene den siste uken. Det er at vi leverer like mye egg, kanskje litt mer, inn til dagligvare i år enn det vi gjorde i fjor. Det betyr at det vil være nok egg dersom vi ikke får en situasjon med hamstring, skriver kommunikasjonsrådgiver Matilda Aronsson i Nortura i en epost til NTB.

Dumt med priskrig

På spørsmål om hvorfor det likevel er tomt for egg i flere butikker, peker hun på butikkjedene.

– Vi leverer egg til kjedene som igjen leverer ut til sine butikker. Situasjonen i hver enkelt butikk vil være avhengig av kjedenes distribusjon og kjøpemønsteret til kundene i det område, skriver hun.

Det viktigste butikkene kan gjøre nå, er å ikke starten en priskrig på egg, ifølge kommunikasjonsrådgiveren.

Hun gjentar oppfordringen til folk om å unngå hamstring.