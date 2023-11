Janne Sofie Øiesvold (45) er tilsatt som beredskapssjef i nyopprettet stilling i Nordlandssykehuset.

- Vi er svært glad for at Janne Øiesvold har takket ja til stillingen. Hun har bred erfaring fra ulike roller i krise- og beredskapssammenheng, blant annet som leder for AMK i Nordlandssykehuset og fra stilling som assisterende klinikksjef i Prehospital klinikk, sier Siri Tau Ursin, administrerende direktør i Nordlandssykehuset i en pressemelding.

Øiesvold tiltrer stillingen 1. januar 2024.