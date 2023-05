Containergigant tar plass i Stokmarknes Miljøhavn

Under den offisielle åpningen av Stokmarknes Miljøhavn kunne Jørgen Sollie, daglig leder i Nordtrafikk, dele at Samskip og Nordtrafikk nå posisjonerer seg for vekst i Vesterålen og Stokmarknes Miljøhavn.