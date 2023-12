LKAB er ferdig med å rydde opp etter at et malmtog sporet av på vei fra Sverige til Narvik. Det skriver Fremover.

2. juledag fullførte LKAB sin del av klareringen og kunne forlate stedet.

Avisen skriver videre at havarikommisjonens ansatte har forlatt ulykkesstedet, men etterforskningen fortsetter.

– Skader på sporet forårsaket av et tog ble oppdaget av personell på stedet. Det er for tidlig å si hva som forårsaket skadene, eller om de i det hele tatt er relatert til avsporingen. Vi har sett at et hjulpar på en av malmvognene har blitt skadet, sier Caroline Wiss, administrerende direktør LKAB Malmtrafik.