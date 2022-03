Dette gir Halvorsen uttrykk for i en pressemelding.

Der påpeker hun at kystsamfunnene er preget av fraflytting, forgubbing og skjev kjønnsbalanse.

– Dette er en utvikling som har akselerert mer og mer siden 1980-tallet. Sametinget har bidratt til å bremse noe av fraflyttingstendensen gjennom sin støtteordning til fiskebåter. Denne ordningen har vært med å skape nytt liv og håp i flere små samfunn på kysten, men det er fremdeles flest menn som kjøper fiskebåter og etablerer seg i fiskeriene. Og dermed også flest menn som benytter seg av denne støtteordningen, sier Halvorsen i pressemeldingen.

Hun mener videre at alle samfunnet trenger både kvinner og menn, samtidig som kystens største primærnæring er svært mannsdominert.

– Heldigvis er samfunnet i endring også der, og vi ser at stadig flere kvinner trer inn i fiskeriyrket og investerer i egen fiskebåt. Investering i kvinnelige fiskere er det samme som å investere i fremtidig økt bærekraft for samfunnene langs kysten. Med kvinner fylles kystsamfunnene med barn og familier, derfor er det viktig å beholde kvinnene i disse samfunnene. Et bidrag til dette er å motivere kvinner til å investere i fiskebåter og selv bli fisker-, sier Ingvild Halvorsen.

Hun foreslår at sametinget øker støtten til kvinner som investerer i fiskeriene, og ber samtidig sametingsrådet komme tilbake til plenum med en sak der de kan diskutere en helhetlig strategi for øke andel kvinner i fiskeriene.

– Det er langt fra ukjent å bruke støtteordning for å motivere til å investere i egen bedrift. Eksempelvis har Innovasjon Norge økt finansieringsstøtte til kvinner som ønsker å etablere tilleggsnæring til primærnæringene, slår Ingvild Halvorsen fast.