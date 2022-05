Foto: Frank May / ntb

Det viser Spisefaktaundersøkelsen fra Ipsos.

– Tallene snakker for seg selv; folk vil ha norsk mat. Regjeringen har en klar ambisjon om å øke selvforsyningsgraden. Det er derfor svært oppløftende at norske forbrukere så tydelig viser at de støtter opp om norsk matproduksjon, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Faktoren som har blitt viktigere når nordmenn kjøper mat er «produsert i Norge». Ifølge pressemeldingen sier 53 prosent at de legger vekt på at maten er norskprodusert når de handler.

Preferansen for å kjøpe norskprodusert mat er ifølge undersøkelsen høyest i Nord- og Midt-Norge med 57 prosent. I Oslo er den lavest med 45 prosent.

Pressemeldingen viser til at småbarnsforeldre er blant dem som legger størst vekt på mat produsert her til lands. Blant denne gruppen er det en økning på 13 prosentpoeng fra 2019 til 2021.