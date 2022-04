– Vi har kontroll. Vi kom tidlig på plass, fikk tidlig varsling og god informasjon fra innringer noe som gjorde kunnen iverksette tiltak slokking umiddelbart. Huset var ferdig evakuert da vi kom, vi fikk raskt kontroll på brannen, sier brannsjef i Hadsel, Øyvind Stensø Skjørholm.

Han tilføyer at det i utrykningen har vært ute styrker fra både Melbu og Stokmarknes.

– Dette er et hus med tre etasjer, det er mye bygningsmasse, så det var viktig for oss å få kontroll tidlig, sier han.

– Vet dere noe om mulig brannårsak?

– Politiet er på stedet og vil etterforske på normal måte, vi overlater det spørsmålet til politiet, sier Skjørholm.

Berømmer beboerne

RVR fra Harstad er underveis til stedet, ifølge Skjørholm. Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre akutte skader.

– Vi må bare berømme beboerne for tidlig varsling og god informasjon og innsats, de har gjort alt riktig når det smalt. Det viser seg at vi har mange dyktige og gode medarbeidere klarer å få kontroll over situasjonen for brannen får utviklet seg til å bli stor. Det er mange faktorer i dag som har gått bra i dag, slår brannsjef Øysvind Skjørholm fast.

Satte inn røykdykkere

Terje Øverdal hos 110 -sentralen Nordland bekreftet at man er rykket ut til en boligbrann i en enebolig sentralt på Stokmarknes, like etter klokken 15 søndag ettermiddag.

Det ble tidlig klart at ingen var savnet i forbindelse med brannen.

– Det skal så vidt jeg vet ikke være personer som er savnet her, vi har ikke fått tilbakemelding om det, sier han.

– Kan du si noe om omfanget av brannen?

– Det er vanskelig i å si noe, brannmannskapene kom dit for ikke lenge siden. Det er observert brann i tredje etasje og at røykdykkerinnsatsen snart i gang. De kom frem litt etter klokka tre og bekreftet brann i tredje etasje og iverksetter røykdykkerinnsats, sa Terje Øverdal til VOL.