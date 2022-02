Fra 1.–14. februar rettes fokuset mot sikkerheten om bord i fiskefartøyene under 15 meter – flåten med størst risiko for ulykker.

Sjøfartsdirektoratets inspektører møter sjarkeiere langs hele norskekysten. Og påleggsblokka, den pakkes bort.

I 2019 besøkte inspektørene i direktoratet over 200 sjarkeiere, mens kampanjen pågikk. Koronapandemien satte en stopper for fysiske sjekk sjarken-besøk både i 2020 og i 2021, men de neste to ukene vies det ekstra oppmerksomhet til flåten som trenger det mest, viser Sjøfartsdirektoratet til i en pressemelding som er publisert på Fiskeribladet.

– Vårt mål er å redusere antall ulykker for alle som har sitt virke på sjøen. Vi jobber for at alle skal komme trygt hjem til sine kjære etter endt arbeidstur, sier Torleif Løvvig Bertelsen, senioringeniør i underavdeling fiskefartøy.