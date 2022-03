Da kommunene ikke lenger sender ut meldinger som lokal smitte, er tallene hentet fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer, som også er gjengitt av VG.

Oversikten viser at det lørdag ble registrert åtte nye smittede i Bø, seks hver i Hadsel, Lødingen og Sortland, to tilfeller i Andøy og et i Øksnes.

Da de smittede blir registrert i statistikken i sin folkeregistrerte kommune, kan det være tilfeller der en smittet er bosatt i en annen kommune enn en vesterålskommune.

Ifølge VGs statistikk ble det registrert smitte i 25 kommuner i Nordland lørdag, med totalt 255 nye smittede i fylket. Kommunene med flest nye smittetilfeller er Bodø (54), Rana (37) og Narvik (27).

I Vesterålen har det de siste to ukene blitt registrert 990 smittetilfeller: Hadsel (341), Sortland (252), Andøy (191), Øksnes (127), Bø (47) og Lødingen (32).