– Smittetoppen for korona i Nordland er enda ikke nådd, men allerede nå er det mye sykefravær. Det kan bety innstilte kollektivtilbud på svært kort varsel, og det er vanskelig å spå hvor det vil skje.

Det sier Odd Inge Bardal, fylkesdirektør for transport og infrastruktur, i en pressemelding fra Nordland Fylkeskommune.

Så lenge det er mye smitte i Nordland, ber han passasjerer på buss, båt og ferje om å beregne god tid og planlegge med forsinkelser som man ville gjort i en situasjon med dårlig vær.

– Problemet med koronasmitte er at man aldri kan planlegge med hvor den kommer, eller hvem som blir rammet. Den kommer også enda mer plutselig enn en vinterstorm. Det betyr at buss, båt og ferje kan bli innstilt på svært kort varsel den kommende tiden, sier Bardal.

Han ber alle passasjerer følge nøye med på trafikkmeldinger på reisnordland de kommende ukene.

Odd Inge Bardal, fylkesdirektør for transport og infrastruktur i Nordland, frykter det kan bli en del innstilt kollektivtrafikk i ukene fremover, på grunn av pandemien. Foto: Thor-Wiggo Skille

Prioriterer liv, helse og skoleskyss

Fylkesdirektøren er tydelig på at liv og helse og skoleskyss er områdene som er prioritert dersom situasjonen skulle bli så prekær at man må gjøre vanskelige valg om hvor kollektivtilbudet skal opprettholdes.

– Vi skal og må prioritere liv og helse og skoleskyss. Deretter må sambandene uten alternative reiseveier bli prioritert, sier han.

At samband kan komme til å bli innstilt på kort varsel nå når samfunnet åpnes opp igjen, mener han gjør situasjonen ekstra utfordrende.

– Mange arbeidsgivere vil gjerne ha ansatte på kontoret, og mange vil gjerne reise på ferie til andre deler av Norge og verden. Det gjør situasjonen krevende, når gjenåpningen også betyr at flere blir syke og må holde seg borte fra jobb, sier Bardal.

Han peker på at det dessverre ikke er mulig å planlegge med dobbel eller trippel bemanning.

– Det er dessverre ikke nok tilgang på mannskap til å klare det, og det er også begrensninger i mulighetene for å flytte mannskap mellom fartøy, konstaterer fylkesdirektøren.

Smittetoppen enda ikke nådd

Ifølge pressemeldingen er det allerede en del smitte blant bussjåfører og båtmannskap, som gjør at trafikken på noen samband er berørt. Det er ventet at smitten i samfunnet kommer til å gå opp, og da er det sannsynlig at flere samband blir berørt, både på buss, ferje og hurtigbåt.

– I løpet av mars måned er smittetoppen ventet å komme i Nordland. På alle kollektivstrekningene våre er det planer for bortfall av mannskap og fartøy, men ikke i et slikt størrelsesforhold som vi nå trolig vil møte. Det vil dessverre få konsekvenser for passasjerene våre, sier Bardal.

Fylkeskommunen har bedt operatørene om å ha kontinuitetsplaner på plass. Dette er planer for hvordan de skal opprettholde og prioritere aktiviteten når sykefraværet øker.

– Så lenge operatørene har gode kontinuitetsplaner på plass vil det forhåpentligvis ikke bli like ille som vi nå forbereder både oss selv, næringslivet og passasjerene våre på, avslutter Bardal.