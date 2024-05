Onsdag ble det funnet en våpenlignende gjenstand ved en skole i Vesterålen, opplyste politiet i en pressemelding.

Torsdag ettermiddag har politiet ved politikontakt Vibeke Ingebrigtsen, gitt nye opplysninger om sine funn.

– Ved nærmere undersøkelser er det en softgun, replika av type glock 17, skriver Ingebrigtsen.

Ser ut som ekte våpen

– Politiet ønsker at foreldre og foresatte er oppmerksomme på at det er 18 års grense på denne type replika. Dette er en replika som har skadepotensiale i forhold til for eksempel alvorlige øyeskader.

– Dette ser ut som ekte våpen og det kan skape både skremmende og farlige situasjoner dersom barn og unge har disse. Politiet forventer aktsomhet og ansvarlig oppbevaring og håndtering av eiere av disse replika.

Den våpenlignende gjenstanden ble onsdag innlevert til rektor ved skolen der den ble funnet, som igjen kontaktet politiet.