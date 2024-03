Heisen på ferga Malangen, som går på strekningen Melbu-Fiskebøl, er i orden igjen etter at den har vært i ustand over en litt lengre periode.

– Leverandør, mannskap og rederi har jobba kontinuerlig med å skaffe den delen som mangla, og den delen fantes ikke. Den måtte produseres. Det er jo selvsagt beklagelig at ferga ble uten heis så lenge, men det er en uforutsett hendelse som ingen kan klandres for. Nå blir det et kjempebra tilbud for alle reisende, inkludert de som er avhengig av heis, sier Robin Johan Frantzen, overstyrmann om bord på ferga.