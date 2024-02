Ny betalingsløsning ved legekontoret

Reno-Vest Produksjon er blant fire nominerte til prisen for selskapet som har vært best på glass- og metallemballasje i 2023.

Det er Sirkel Glass AS som står bak prisen, som skal deles ut onsdag kveld. Prisutdelingen skjer under Avfallskonferansen Midt-Norge.

– Å bli pekt ut både som kvartalsvinner og bli nominert til årets leverandør i 2023 er selvsagt veldig moro. Det bekrefter at vi er blant de beste i bransjen, og at vi har svært dyktige medarbeidere som skaper gode resultater, forteller avdelingsleder produksjon, Tom-Erik Fuglevik i en pressemelding.

– Denne anerkjennelsen er en «boost» for alle oss. Det viser at all innsats og stå på-vilje blir lagt merke til og verdsatt.