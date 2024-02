4. kvartal 2023 hadde Nordland fylke et sykefravær på 6,5 prosent, som er en økning på 0,6 sammenlignet med samme kvartal året før. Dette er det fylket med lavest økning, men utviklingen i sykefravær blant unge mellom 25 og 40 år er negativ.

– Det er positivt at Nordland har den laveste økningen i sykefraværet på landsbasis. Vi ser at virksomheter som jobber systematisk og godt over tid med forebyggende arbeidsmiljøarbeid klarer å redusere sykefraværet. En forutsetning for å lykkes er et godt partssamarbeid, sier direktør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding, og legger til:

– Vi må samtidig være oppmerksomme på sykefraværet blant de unge. I samarbeid med arbeidsliv og utdanning jobber NAV for å få de unge kvalifisert for en stabil tilknytning i arbeidslivet.

I Vesterålen var sykefraværet slik:

Bø: 8,8 prosent

Lødingen: 7,4 prosent

Øksnes: 7,3 prosent

Hadsel: 7,2 prosent

Andøy: 5,5 prosent