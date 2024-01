Troms politidistrikt opplyser på X/Twitter at det brenner i en anleggsmaskin i Fiskefjordtunnelen i Tjeldsund.

Denne tunnelen er fortsatt under bygging og en del av nye Hålogalandsveien. Den er derfor ikke åpen for trafikk.

Politiet skriver at de har vært på stedet og at entreprenøren står vakt. Slukkearbeidet beskrives som utfordrende, slik at det er besluttet å vente til brannen slukker av seg selv.

Politiet oppretter sak, skriver de.